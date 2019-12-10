Bornova’da şehit ailesine saygısızlık

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Bornova Belediyesi meclis kararı ile Atatürk Mahallesi'nde hizmete açtığı sosyal tesisler ve kapalı pazar yerine Zeytin Dalı Harekatı sırasında şehit olan Kara Pilot Mehmet İlker Karaman'ın ismini verdi. CHP'li Bornova Belediyesi tarafından 18 Mart 2019'da açılışı yapılan tesisteki organizasyonda Bornovalı şehit aileleri de törende yerini aldı. Törene eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bornova Belediye eski Başkanı Olgun Atila, CHP İzmir Milletvekilleri Atila Sertel ile Bedri Serter'in de katılımıyla gerçekleşti. Açılış kurdelesi, Şehit Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın ailesi ile birlikte kesildi. Ancak açılış töreni sırasında şehidin rütbesinin tabelalara yanlış yazıldığı ortaya çıktı. Belediye görevlileri şehidin rütbesini Kara Pilot Yüzbaşı yazması gerekirken, Kurmay Pilot Yüzbaşı olarak büyük bir yanlışa imza attı. Tesislerin çocuk parkı ve kapalı Pazar yerindeki levhalar düzeltilirken, ana giriş kapısındaki levhadan şehidin ismi çıkartılarak, 'Bornova Belediyesi Sosyal Tesisleri' olarak düzenlendi.Yaşanan bu duruma isyan eden şehit babası Uğur Salim Karaman, "Bornova Belediyesi meclis kararı ile şehit oğlumun ismini Atatürk Mahallesi'nde yapılan sosyal tesislere verildi. Tabelaya kara pilot yazmaları gerekirken kurmay pilot olarak yanlış yazıldı. Törene de tugay komutanı tuğgeneral paşa geldi. Rütbe yanlış yazılmış dedi. Bunun üzerine 3 yerdeki tabelalar söküldü. Bir ana giriş kapısı, kapalı Pazar alanı ve çocuk parkının bulunduğu yerde tabelalar vardı. Yeni gelen başkan bunu tekrar belediye encümen kararına bağlayacağım dedi. Aslında bir önceki dönemden bir karar vardı. Sıkıştırmalarımız sonucu çocuk parkı ve kapalı Pazar yeri önündeki duvarlardaki tabelaları doğru şekilde değiştirildi. Ana kapıdaki tabela değiştirilmedi. Bunun üzerine CHP Genel Merkezini aradım. Oradan da bir netice alamadım. CİMER'e yazdım. CİMER'e yazdıktan sonra Bornova Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nden arandım. Oradaki görevli, 'Ellerinden öperim. Size ziyarete geleyim' dedi. Ben 'ziyarete gerek yok. Tabelanın değiştirilmesini istiyorum. Vatandaş tabelada oğlumun ismini göremeyince, 'Demek ki bu subay ile ilgili bir problem vardı. Belediye bunu fark etti ve kaldırıldı' diye düşünmez mi?' diye görevliye cevap verdim" şeklinde konuştu.Çocuk parkındaki levhanın doğrusu ile değiştirilmesinin kendisi için bir anlam ifade etmediğini söyleyen şehit babası Karaman, "Parka zaten okuma yazma bilmeyen küçük yaşta çocuklar gidiyor. Alt katı kapalı pazar yeri. Pazar yerindeki levhayı değiştirdiler. Benim için en önemli yer sosyal tesislerin giriş kapısındaki tabela. Orası değiştirilmedi. Bornova Belediyesi'ne oğlumun ismini verin diye ben söylemedim. Kendileri oğlumun ismini verdiler ve sonra doğru tabelayı takmadılar. Çok görkemli ve güzel bir tören olmuştu. Duygusal bir ortam vardı. Beni doğru levhanın takılmaması beni ve ailemi ikinci kez üzdü" diye konuştu.