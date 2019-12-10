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Doktora kafa atan saldırgan yakalandı

’de ehliyet için sağlık raporu almak isteyen bir kişi, kaydı olmadığı için talebine ret cevabı alınca doktora kafa attı. Adana’da yakalanan zanlı, “Çok pişmanım” dedi

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Doktora kafa atan saldırgan yakalandı
İzmir'de Gaziemir 6 No'lu aile Sağlık Merkezi'nde (ASM) görev yapan doktor Ali Erhan Kiriş, geçtiğimiz ay ehliyet için sağlık raporu almak isteyen bir kişiye kaydı olmadığı için talebini reddetti. Bunun üzerine, başka bir doktorun odasına giren şüpheli, durumu iletti. Bir kez daha olumsuz yanıt alan şüpheli, yeniden Kiriş'in odasına girip, küfürler etti. Kiriş'in "Neden küfür ediyorsun?" diyerek, tepki göstermesi üzerine de doktora kafa attı. Doktoru darp ettikten sonra koşarak kaçtı. Doktor Ali Erhan Kiriş ise karakola giderek şikayetçi oldu.

KAMERAYA YANSIDI
Saldırı, sağlık ocağındaki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, saat 15.09'da doktor Ali Erhan Kiriş'in odasına giren kişinin kısa süre sonra odadan çıktığı, saat 15.12'de bir kez daha geldiği görülüyor. Kiriş'in, odadan ayrılan kişinin peşinden gidip neden küfrettiğini sorduğu, sonrasında darp edildiği yer alıyor. Doktor Ali Erhan Kiriş, "Umarım bir daha böyle bir olay yaşanmaz. İzmir Tabip Odası ve Aile Hekimleri Derneği'ne benimle ilgilendikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi. Söz konusu şüpheli, cumartesi günü Adana'da yakalandı. Emniyete götürülen saldırganın ilk ifadesinde, "Bir anda sinirlendim ve ne yaptığımı bilemeyecek hale geldim, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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Doktora kafa atan saldırgan yakalandı
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