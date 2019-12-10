Foçalı taraftar Girgin’e son görev

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kanaması sonrası tedavi gördüğü Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 7 Aralık Cumartesi günü vefat eden Foçalı Altınordu taraftarı Orhan Girgin, 86 yaşında Altıordu şapkasıyla son yolculuğuna uğurlandı. 50 yılı aşkın bir süredir üyesi olduğu İzmir'in Cumhuriyet'le yaşıt köklü spor kulüplerinden Altınordu'ya gönül veren Girgin yaşamı boyunca evinin balkonundan kulüp bayrağını eksik etmemesi ve ilerleyen yaşına rağmen deplasmanlara gidecek kadar futbola olan düşkünlüğüyle tanınıyordu. Girgin'in cenazesi Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Yeni Kabristan'da toprağa verildi.