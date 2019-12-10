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Hastanede çıkan korkuttu

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Hastanede çıkan yangın korkuttu
İZMIR'IN Konak ilçesinde geçtiğimiz gün gece saat 23.00 sıralarında Tepecik Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi E blokta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastanede bulunanların durumu bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve AKS ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince müdahale edilerek kontrol altına alınan yangında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bir hasta odasında çıkan yangında, önlem amaçlı bazı hastalar tahliye edildi ve pozitif basınçlandırma yapılarak binadan duman tahliyesi yapıldı. Yangın ile ilgili soruşturma sürüyor.
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Hastanede çıkan yangın korkuttu
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