İEÜ’lü profesöre uluslararası ödül

Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türker İnce'nin kalp ritim bozukluklarının erken teşhisi için geliştirdiği sistem, ödüle layık görüldü. Mobil medikal cihazlar ya da akıllı saat ve bilekliklere eklenebilen sistem, biyomedikal mühendisliği alanında dünyanın saygın kurumlardan birisi olan "The IEEE Engineering in Medicine and Biology" tarafından 2019 yılında birinci sıra makale ödülü aldı. Sistem sayesinde kalp atımlarının sürekli izlenerek analiz edilebildiğini söyleyen Prof. Dr. İnce, "Sağlıklı bir kişinin kalbindeki ritmin farklılaştığını anında tespit ederek, kişiye özgü bir kalp izlemi yapmak mümkün. Sistem, birçok hastalıkla ilgili erken tanı ve tedavi olanağı sağlıyor" diye konuştu. Emek verdikleri çalışmanın ödüle layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyen Prof. Dr. İnce, "Önümüzdeki süreçte, araştırmalarımızda geliştirdiğimiz yeni yöntemleri, insanların hayatlarını kolaylaştıracak ve daha etkili tedaviler almalarını sağlayabilecek gerçek sistemlere dönüştürmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.