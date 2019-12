İzmir Örgü Ekibi yürekleri ısıtıyor

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Örgü Ekibi, ördükleri atkı, bere, hırka ve battaniyelerle çocukların içini ısıtıyor. 3 yıl önce sosyal medya üzerinden örgütlenen ekip, her Perşembe günü tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kafede toplanarak, çay ve sohbet eşliğinde örgü örüyor. Çoğunluğu ev kadını olan grup, her hafta kendi ördükleri ürünlerin yanı sıra, hayırseverlerin evde örüp gönderdiği ve satın aldığı çorap, eldiven, kalem kutusu gibi eşyaları da topluyor. Haftalık olarak 'Mutluluk Paketi' adını verdikleri hediye paketlerine konan eşyalar, kolilerle köy okullarına gönderiliyor. Bugüne kadar 7 bin çocuğun yüzünü güldüren örgücü kadınlar, öğretmenlerden aldıkları fotoğraf ve videolar sayesinde büyük mutluluk yaşıyor. Köylerdeki öğretmenlerle iletişime geçen ekip, ihtiyaç sahibi bebeklerin annelerine de battaniye ve oyuncak gönderiyor. Paketlerin içine her okula ayrı olmak üzere koyulan mektuplar, öğretmenler tarafından okunarak, çocuklara iyiliği öğretiyor.İlk kez bir araya geldiklerinde bebekler için battaniyeler ördüklerini belirten İzmir Örgü Ekibi kurucusu Kutsev Özbek (51), "Örmeyi çok seviyoruz, yaptıklarımız bir işe yarasın diye köy okullarındaki çocukları düşündük. Onlara atkı, bere örüyoruz, özel mutluluk paketleri hazırlıyoruz. Çocukların her birine, kız ve erkeklere farklı paketler hazırlıyoruz. Her birine koyduğumuz giysilerin yanında, balon, çikolata, şeker, saç tokası gibi küçük hediyeler de ekliyoruz. Çalışmalarımız çok zevkli geçiyor. 8 kişiyle başladık, şuan aktif 30 üyemiz var. Etraftan da çok destek geliyor. Ankara, Bursa, Kocaeli, Sakarya gibi illerden ördüklerini gönderenler de var. Amacımız çocuklar mutlu olsun, sevinsin, ısınsın. Onlardan gelen fotoğraf ve videolar da bizim ödülümüz. Biz de onlarla mutlu oluyoruz" dedi.