Sanatçı fabrikası: Folkart Academy

BUGÜN NELER OLDU

Folkart'ın sanata katkı sağlamak amacıyla 2017 yılında kurulan Folkart Academy, yetiştirdiği öğrencilerle adından söz ettiriyor. Bugüne kadar 2 bin 600 öğrencinin eğitim gördüğü ve tüm eğitimlerin ücretsiz olduğu Folkart Academy, her geçen gün başarılarına bir yenisini daha ekliyor. Proje Koordinatörlüğünü ünlü tiyatro sanatçısı Volkan Severcan'ın üstlendiği Folkart Academy, sanat dünyasına nitelikli ve eğitimli oyuncular kazandırmayı sürdürüyor.Özellikle sınavlarının zorluğuyla meşhur, sınırlı sayıda kişinin kazanabildiği konservatuar sınavlarında Folkart Academy öğrencileri önemli başarılar sağladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları ve Oyunculuk Sanat dalı için sınavı kazanan 12 öğrenciden 4'ü Folkart Academy öğrencisi oldu. Diğer fakültelerinde de yetenek sınavlarında Folkart Academy öğrencileri üstün başarı gösterdi. Folkart Academy Polifonik Korosu, İzmir Korolar Festivali'nde de Sololu Yapıt Yorumlama'da Başarı Ödülü'nü kazandı.Yağmur Çokgenç, İlk olarak 'Çocuklar Duymasın' adlı dizide rol aldı. Ardından pek çok reklam filminde oynadı. 3. Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nda birincilik ödülünü kazandı. Şu anda 'Sevdim Seni Bir Kere' adlı dizide Aslım karakterini oynuyor. Demircan Kaçel, 2 kısa film, reklamlar ve dizide oynadı. Ayşegül Kandemir, Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü tam burslu olarak kazandı. Cihat Öksüz, Mert Birman ve Oğuzcan Ulu, Dizi, tiyatro ve reklamlarda yer aldı. Çağatay Canavar, Gizem Efe, Hasan Ali Açıkgöz, tiyatroda rol aldı. Onur Özyurt, Berlin Dance Institute'yi kazandı. Osman Ruhi Saat ve Sezen Çelebi Saat, 'Dikenli Yastık' adlı oyunu sahneye koydular. Selen Sarıkaya Severcan, Disney Marvel ve Universal Pictures tarafından çekilen filmlerde karakterlerin seslendirmelerini yapıyor. Birçok isim ise konservatuvar ve güzel sanatlar fakültesini kazandı.