Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Seferihisar’a kür merkezi

Seferihisar’a kür merkezi

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Seferihisar’a kür merkezi
İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Valiliğinin ortak olduğu İzmir Jeotermal A.Ş. tarafından Seferihisar Doğanbey'de satın alınan 42 dönümlük arazide kurulacak termal tedavi ve kür merkezinin projesi tamamlandı. Seferihisar Belediyesi tarafından yapılmakta olan arazi düzenlemesi ve uygulaması sonrasında süreç başlayacak. Tesiste 4 yıldızlı otel konseptiyle termal klinik, 100 odalık konaklama ünitesi, 20 bin metrekare kapalı alan, günlük 500 hasta kapasiteli kür merkezi, sağlık tedavi merkezi, kapalı ve açık havuzlar, grup egzersiz salonları, fitness salonu, 300 kişilik toplantı salonu bulunacak.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Seferihisar’a kür merkezi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN