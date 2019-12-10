Seferihisar’a kür merkezi

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Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Valiliğinin ortak olduğu İzmir Jeotermal A.Ş. tarafından Seferihisar Doğanbey'de satın alınan 42 dönümlük arazide kurulacak termal tedavi ve kür merkezinin projesi tamamlandı. Seferihisar Belediyesi tarafından yapılmakta olan arazi düzenlemesi ve uygulaması sonrasında süreç başlayacak. Tesiste 4 yıldızlı otel konseptiyle termal klinik, 100 odalık konaklama ünitesi, 20 bin metrekare kapalı alan, günlük 500 hasta kapasiteli kür merkezi, sağlık tedavi merkezi, kapalı ve açık havuzlar, grup egzersiz salonları, fitness salonu, 300 kişilik toplantı salonu bulunacak.