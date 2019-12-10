‘Söz verdik, yapıyoruz’

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Anafartalar, Dokuzkavaklar, Aktepe ve Karşıyaka mahalleleri ile Deliktaş Mahallesi'nin alt yapısı yapılmayan bölümünde başlattığı alt yapı çalışmalarını inceledi. 166 kilometre içme suyu hattı ile 115 kilometre kanalizasyon hattının baştan aşağı yenileneceği, bölgeye ilk kez 28 kilometre uzunluğunda da yağmursuyu hattının döşeneceği çalışmaları inceleyen Başkan Osan Zolan, bir süre Aktepe Mahallesi'ne ilk kez döşenen dev yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını izledi. Burada vatandaşlarla sohbet eden Başkan Osman Zolan, sık sık mahalle sakinlerinin alt yapı çalışmasına karşı gösterdiği memnuniyet ve destek ile karşılaştı. Başkan Zolan, "Söz verdik, cesaret ettik ve 5 mahallemizde daha altyapı çalışmasına başladık, milletimiz de sağ olsunlar destek veriyor" dedi.