Turgutluspor avantajı kaçırdı

BUGÜN NELER OLDU

3. Lig 2. Grup'ta üst üste Kozanspor ve Karşıyaka galibiyetleriyle zirve yarışına ortak olan Turgutluspor evinde 2-0 öne geçtiği maçta Erbaaspor'la 2-2 berabere kaldı. Büyük avantajı kaçıran kırmızı- siyahlılar zirve yarışında önemli bir fırsatı tepti. Lider Kocaelispor'la arasındaki puan farkı 7'ye çıkmasına rağmen üçüncü sıradaki yerini koruyan Ege ekibinde teknik direktör Cüneyt Biçer, "Oyuncularım 2-0 öne geçtikten sonra çok fazla rahatladı. Bu rahatlık bize pahalıya mal oldu. Rakibin kaçan penaltı sonrası dönüş bizim için şanstı ama yapılan hatadan ikinci golü kalemizde gördük. Kolayladığımız maçlarda sıkıntılar yaşıyoruz. Bu maçtan gereken dersleri çıkaracağız, rehavete izin vermeyeceğiz" diye konuştu.