Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Türkiye’den Portekiz’e gastronomi yolculuğu

Türkiye’den Portekiz’e gastronomi yolculuğu

Giriş Tarihi: 10.12.2019
Türkiye’den Portekiz’e gastronomi yolculuğu
Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün ev sahipliğinde 'Türkiye'den Portekiz'e Gastronomi Yolculuğu' etkinliği gerçekleştirildi. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı, Ankara Portekiz Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Tiago Paixao, fahri konsoloslar ve Portekizliler'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Portekiz ve Türk mutfağından ilgi çeken lezzetler sunuldu. Portekiz'de uzun yıllar mutfak şefi olarak görev yapan Fikret Özdemir, Türk mutfağının ancak özünden kopmayarak dünya markası haline gelebileceğine dikkat çekti. Türker İnce Gözde Beşli
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye’den Portekiz’e gastronomi yolculuğu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN