BUGÜN NELER OLDU

Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nün ev sahipliğinde 'Türkiye'den Portekiz'e Gastronomi Yolculuğu' etkinliği gerçekleştirildi. Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Portekiz İzmir Fahri Konsolosu Ahmet Yiğitbaşı, Ankara Portekiz Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Tiago Paixao, fahri konsoloslar ve Portekizliler'in katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Portekiz ve Türk mutfağından ilgi çeken lezzetler sunuldu. Portekiz'de uzun yıllar mutfak şefi olarak görev yapan Fikret Özdemir, Türk mutfağının ancak özünden kopmayarak dünya markası haline gelebileceğine dikkat çekti. Türker İnce Gözde Beşli