Arkasspor Avrupa sahnesinde

BUGÜN NELER OLDU

VOLEYBOLDA Avrupa'da ülkemizi bu yıl CEV Kupası'nda temsil edecek Arkasspor, bugün 16'lı finaller ilk maçında deplasmanda Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla karşılaşacak. AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki yükselişlerini Avrupa'ya da yansıtmak istediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden,ifadelerini kullandı.Başkent Bükreş'te saat 18.00'de başlayacak müsabakayı Bulgar Ilian Georgiev ve Macar Gyula Tillmann hakem ikilisi yönetecek.