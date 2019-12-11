Başkan Avcı’dan iki müjde birden

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Altıeylül için kalıcı projelere imza atan Başkan Hasan Avcı, bir dizi ziyaret için gittiği Ankara'dan eli dolu döndü. Kültür Merkezi'nin 2021'de ilçeye kazandıracaklarını müjdeleyen Başkan Avcı, yüzme havuzunun ise belediyeye devri konusunda söz aldığını ifade etti. Ziyaret ile ilgili konuşan Başkan Avcı, "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile imzaladığımız protokol kapsamında Altıeylül 2021'de Kültür Merkezi'ne kavuşacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Merkezi'nin oradaki yüzme havuzu da belediyemize tahsis edilecek. Bize ait olacak kısmı ilk etapta, yazın daha konforlu yüzme eğitimi alınabilecek bir alan haline getireceğiz. Zamanla da yılın 12 ayı kullanılabilecek bir tesis haline getirmeyi planlıyoruz" dedi.