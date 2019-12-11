Cesetsiz cinayet davasında karar bozuldu

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Torbalı ilçesinde yaşayan avukat Mümtaz Baytekin (40), 6 Kasım 2010'da otomobiliyle Tepeköy'deki evinden ayrıldı. Ancak geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine, polis çalışma başlattı. Polis, avukatın cep telefonunun en son Uşak'tan sinyal verdiğini belirledi. Aracı terkedilmiş halde bulunan Baytekin'in izine 9 yıl boyunca rastlanamadı. Baytekin'in daha önce yanında sekreter olarak çalışan, bir süre de sevgilisi olan ve evlendikten sonra Uşak'a yerleşen Ceyda Y. (24) ile eşi Erdoğan Y. (43), Erdoğan Y.'nin annesi A.Y., babası M.Y. ve ağabeyinin sevgilisi Dilek A. gözaltına alındı. Ceyda Y., Erdoğan Y. ve Dilek A. tutuklandı. Dilek A. daha sonra tahliye edildi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 'Cesetsiz cinayet' olarak bilinen avukat Mümtaz Baytekin'i öldürdükleri iddiasıyla yargılanan avukatın eski sevgilisi ve sekreteri Ceyda Y. ile eşi Erdoğan Y. ve firari şüpheli erkek kardeşin kız arkadaşı hakkında verilen hapis cezalarını, "Yargılama bittikten sonra dahi hakimin tarafsızlık sorununu gündemde tutacak şekilde nihai hüküm kurulması isabetli değil" diyerek, bozdu. Dava, İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.