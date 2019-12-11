Çevre dostu su projesi geliştirdi

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Salihli ilçesi Kudret Demir Ortaokulu'nda eğitim gören 13 yaşındaki Deniz Başar, içme sularının plastik şişeler yerine teneke kutularda içilmesi için proje hazırladı. "Çevre Dostu Su Projesi" adıyla çalışmasının noter aracığı ile tasdik ettiren Başar, proje kapsamında kullanılması planlanan materyallerin prototipini de hazırlattı. Televizyon izlerken denizlerdeki çöplerin çoğunluğunun plastik olduğunu gördüğünü belirten ortaokul öğrencisi Başar, "Bilindiği üzere Pasifik Okyanusu'nun ortasında 'yedinci Kıta' olarak adlandırılan 7 milyon ton ağırlığındaki plastik atık var. Çok etkilendim ve üzüldüm. Bu nedenle 'Çevre Dostu Su Projesi' adı altında bir proje geliştirdim" dedi.Projede ilk olarak su şişelerini hedef aldıklarını belirten Başar, "Çünkü insanlar sürekli olarak plastik şişelerdeki suları tüketiyor ve bu plastik şişeler bir şekilde doğamızı kirletmeye devam ediyor. Projem kapsamında hazırladığım tasarımların prototipini de yaptırdım. Bu prototipler matara şeklinde ve kapağı çevirmeli. Yani doldurup yeniden kullanılabiliyor. Projemle ilgili olarak noterden de gerekli işlemler yapılmış durumda. Şimdi de patent işlemleri için müracaatları yapmış bulunuyorum. Bir firma tasarımımla ilgili görüşmek istedi" dedi.