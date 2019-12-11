Denizli’de sokaktaki mülteciler yakalandı

BUGÜN NELER OLDU

polisi, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde mültecilerin 'amele pazarı' diye adlandırılan ve çoğunlukla kayıt dışı çalışmak için toplandıkları alanlara operasyon düzenledi. Polisler, durdurdukları şahısların kimlik, pasaport ve oturma izinleri sorgularını yaptı. Belgeleri yanlarında olmayan ve kaçak durumda olanlar gözaltına alındı. Minibüs ve midibüslere konulan şahıslar ardından işlemleri için Sevdik Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şahısların buradaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecekleri belirtildi. Operasyonda gözaltına alınan 65 kişinin işlemleri devam ediyor.