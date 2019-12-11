‘Deprem riskini sağlam bina ile önleyin’

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İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Güray Karakaya, Manisa ve Ege Bölgesi'nin 1. derece deprem bölgesinde yer aldığını ve mevcut fay hatlarının yıkıcı denilen 6 ve üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu kaydetti. Geçmişteki yaşanan olaylardan, meydana gelen depremlerin topografya arazide bıraktığı izlere bakıldığında bu fayların geçmişte 6 ve üzeri deprem ürettiğini kaydeden Karakaya, "Bu fay hattı gelecekte de muhakkak deprem üretecektir. Sadece bunun zamanını bilmiyoruz" dedi. İnsanların genelde depremin büyüklüğünü merak ettiğini vurgulayan Karakaya, "Manisa'da kaç şiddetinde deprem olur, insanlar bunu merak ediyor. Ama asıl merak etmemiz gereken şey binalarımız kaç büyüklüğünde depreme dayanır. Siz yapıyla ilgili sorunu hallettiğiniz zaman zaten deprem riskini yüzde 90 ortadan kaldırmış oluyorsunuz" diye konuştu.