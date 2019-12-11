Diplomalı ustalar ezmeciliği yaşatıyor

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'e taşınan Erhan Cem Harmanda (61), 19 yıldır Kemeraltı Çarşısı'ndaki 6 metrekarelik imalathanesinde ürettiği ceviz, badem ve Antep fıstığı ezmelerini dünyanın dört bir yanına satıyor. 1853 yılından bu yana atalarından aldığı mesleğin son temsilcilerinden biri olan Harmanda'nın 2 oğlu ise, ezmeciliğin yok olmaması için işin başına geçti. 2 kardeş, hukuk ve mühendislik fakültelerini bitirmelerine rağmen baba mesleğini devam ettiriyor. Dükkanın baş köşesinde duran, avukat oğlu Görkem Harmanda'nın cübbeli fotoğrafı, baba Harmanda'ya gurur veriyor. Görkem ve Cenk ise en iyi bildikleri işi yapmaya karar verdiklerini belirtti.