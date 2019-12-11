Ege’den korkacaksın!

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öztepe, Başkent deplasmanında Ankaragücü karşısında 3 puanı almayı başarırken, Yukatel Denizlispor da Başakşehir'den 1 puan almayı başardı. TFF 1. Lig'de ise Akhisarspor ve Altınordu haftayı galibiyetle kapatırlarken, Ekol Hastanesi Balıkesirspor ve Altay da deplasmandan birer puan kapmayı başardı.
Haftanın kapanış maçında ise Ekol Göz Menemenspor, uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle 2 puanı kaçırdı. Onur Tungut'un yönettiği Spor Masası'nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz, temsilcilerimizin 14. hafta performanslarını değerlendirdi.
GÖZTEPE TAKIMI GÜRLEDİ
ONUR TUNGUT: Göztepe, Ankara'dan galibiyet ile döndü. Nasıl buldunuz takımı?
LEBIP TIMOR:
28. saniyede Halil ile öne geçince, fark beklemeye başladık ama Ankaragücü ataklarında da çok fırsat verdiler. Devre 1-1 bitip ikinci yarıya da Beto- Göktuğ, Halil-Mossoro zorunlu değişikliği ile başlamaları takımın orta sahadaki direncini arttırdı. Sonra sahneye Serdar Gürler çıktı. Özellikle 3. goldeki vuruşu görülmeye değerdi. İlhan Palut hoca ile iyi bir çıkış yakaladılar.
Hoca cesur bir kadro ile çıktı ve istediğini aldı. Hem takım, hem hoca kazanarak yollarına devam ediyorlar. Rüzgarı arkalarına aldılar, fırtına gibi esmeye başladılar.
SERHAN ÇIFDALÖZ:
İlk yarıdaki oyunu beğenmedim. Çok pozisyon bulup atamazlarken, rakibe de çok pozisyon verdiler. Ankaragücü orta sahayı çabuk geçti ve topa da daha sahip olan taraftı. Ancak 2. yarı başında Mossoro girince önce oyunu ele geçirdiler sonra da sonuca gittiler.
5 haftadır kaybetmeyen bir takım oldular. İlhan hoca bu ligin yenisi olmasına rağmen duruşu, takım tertibi ve oyun anlayışı ile şimdiden geçer not aldı. İkinci yarıda kaleyi koruyan Göktuğ'un da iki kritik kurtarışla maça adını yazdırdığını söyleyelim.
ISLIKLARIN GÖLGESİNDE!
TUNGUT: Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir'den 1 puan koparmayı başardı. Kendi sahasındaki bu beraberliğe nasıl bakmalıyız?
TIMOR:
Açıkçası maçın ilk yarısını izledikten sonra Denizlispor için puan almanın çok zor olduğunu düşünmüştüm. Zira tam 5 net pozisyonla ilk yarıda fişi çekme fırsatını geri çevirmişti Başakşehir. İkinci yarı başında Visca ile öne geçseler de, Barrow hemen skoru eşitleyince maçın gidişatı da değişti.
Sadece skora değil oyuna da denge gelmişti. Rodallega topu ıskalamasa, Barrow uzatmalarda direğe takılmasa 3 puan almaları işten bile değildi.
ÇIFDALÖZ:
Başakşehir karşısında alınan her puan çok değerlidir. Hele maçın ilk yarısını bu kadar mahkum oynayıp fark yemenin eşiğinden dönüyorsanız bu 1 puan çok daha değerlidir. Ancak takım formsuz, hocanın Olcay ısrarı gereksiz, Recep'in kulübede oturması haksızlık.
Daha da önemlisi tribünler mutsuz. Islıklar ve protestolar altında bir maç oynadılar. Taraftar ile yönetim arasındaki sevgi köprüsü yıkılmış.
AKHİSAR ÖLDÜ, ÖLDÜ DİRİLDİ
TUNGUT: Akhisarspor, 2 farkla öne geçtiği maçta uzatmalarda kazanabildi. Frene mi bastılar?
TIMOR:
Futbol ciddi iştir, şakaya gelmez. 2-0 öne geçtikten sonra maçın bittiğini mi sandılar, bunu futbolculara sormak lazım. Hele İstanbulspor gibi disiplinli ve maçı bırakmayan bir takıma karşı bu hafife alma az kalsın 2 puanlarına mal olacaktı.
Uzatmalarda gelen gol ve 3 puanla şampiyon olmuş gibi sevindiler. Ders çıkaracakları bir maç oldu.
ÇIFDALÖZ:
"Öldü öldü dirildi" deriz ya, işte öyle bir maç oldu. 2-0'dan, 2-2'ye yakalanmak şampiyon adayına yakışır bir skor ve oyun değildi. Koşmazsan, en az rakip kadar mücadele etmezsen kimse sana puan vermez. İstanbulspor 2-0'a rağmen maçı bırakmadı. Akhisarspor farklı kazanmış olsaydı bile bu kadar sevinmezdi. Cikalleshi, hayatının golünü attı.
UZATMALARDA YIKILDILAR
TUNGUT: Ekol Göz Menemenspor uzatma dakikalarında 2 puan kaybetti. Nerede hata yaptılar?
TIMOR:
Golü attıktan sonra son dakikalarda çok geriye yaslandılar ve 1-0'ı koruma telaşı başladı. Keçiörengücü zaten bu ligin en dirençli takımı. Uzatma dakikalarında penaltı ile 2 puan kaybetti Menemenspor ama ben geldikleri yeri çok başarılı buluyorum. Çok iyi bir kalecileri var.
Takımın mücadelesi mükemmel ama taraftarın ilgisi yok.
ÇIFDALÖZ:
Puan, puandır. Menemenspor playoff hattının 1 basamak altında. TFF 1. Lig'e yeni çıkmış bir takım için büyük bir başarı. Böyle bir takım daha çok ilgi ve desteği hak ediyor.
BALIKESİR PUANI SÖKTÜ ALDI
TUNGUT: Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Karagümrük deplasmanından puan kopardı. 1 puanı nasıl değerlendirirsiniz?
TIMOR:
Balıkesirspor hafta arası teknik direktör değişikliğine gitti. Ali Tandoğan istifa etti, Ramazan Kurşunlu geldi. Ramazan hoca bence Menemenspor'da da başarılıydı. 1 puana gelince. Karagümrük deplasmanları zordur. Haftalardır kazanamayan Karagümrük için bir çıkış maçıydı ama Balıkesirsporlu futbolcular eski hocaları Giray Bulak'a bu şansı vermediler.
Müthiş bir takım
yardımlaşması ve takım savunması ile
çok değerli 1 puanı söküp aldılar.
ÇIFDALÖZ:
Fatih Karagümrük, iddialı bir takım kurdu ama aldıkları neticelerle hedeften çok uzak kaldılar. Zor günlerden geçen Balıkesirspor adına bu 1 puanı çok değerli buluyorum. Ramazan hocanın da puanla başlaması iyi oldu.
KAZANMAYI UNUTTULAR
TUNGUT: Altay yine kazanamadı. Ne oldu bu takıma?
TIMOR:
Kazanmayı unuttular. 6 maçtır kazanamıyorlar. Geçen yılın gol kralı Paixao sustu, takım da durdu. Hafta arası Sait Karafırtınalar hoca gitti, Ali Tandoğan geldi.
Osmanlıspor maçı da gösterdi ki, sorun teknik direktörde değil, sahadakilerde. Zira kopuk kopuk oynuyorlar. Son 10 dakikaya girilirken Hüsamettin'in gördüğü kırmızı kart görmesi de mazeret değil. Kadro kaliteli ama oynadıkları oyun sıradan.
3 PUANDAN FAZLASI
TUNGUT: Altınordu, Adanaspor galibiyeti ile haftalar sonra düşme hattının üstüne çıktı. Kabus bitti diyebilir miyiz?
ÇIFDALÖZ:
Daha çok erken ama 2 hafta önce Boluspor, bu hafta da Adanaspor galibiyetleri 3 puan değil, 6'şar puan değerinde. Aslında takım iyi oynuyordu ama kazanamıyordu. Yine zor kazandılar ama neticede kazanılan 3 puan var. Bu önümüzdeki haftalara moral olarak ta olumlu yansır.