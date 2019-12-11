Ege’den korkacaksın!

BUGÜN NELER OLDU

öztepe, Başkent deplasmanında Ankaragücü karşısında 3 puanı almayı başarırken, Yukatel Denizlispor da Başakşehir'den 1 puan almayı başardı.Haftanın kapanış maçında ise Ekol Göz Menemenspor, uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle 2 puanı kaçırdı.28. saniyede Halil ile öne geçince, fark beklemeye başladık ama Ankaragücü ataklarında da çok fırsat verdiler. Devre 1-1 bitip ikinci yarıya da Beto- Göktuğ, Halil-Mossoro zorunlu değişikliği ile başlamaları takımın orta sahadaki direncini arttırdı.Hoca cesur bir kadro ile çıktı ve istediğini aldı. Hem takım, hem hoca kazanarak yollarına devam ediyorlar. Rüzgarı arkalarına aldılar, fırtına gibi esmeye başladılar.İlk yarıdaki oyunu beğenmedim. Çok pozisyon bulup atamazlarken, rakibe de çok pozisyon verdiler.5 haftadır kaybetmeyen bir takım oldular. İlhan hoca bu ligin yenisi olmasına rağmen duruşu, takım tertibi ve oyun anlayışı ile şimdiden geçer not aldı. İkinci yarıda kaleyi koruyan Göktuğ'un da iki kritik kurtarışla maça adını yazdırdığını söyleyelim.Açıkçası maçın ilk yarısını izledikten sonra Denizlispor için puan almanın çok zor olduğunu düşünmüştüm. Zira tam 5 net pozisyonla ilk yarıda fişi çekme fırsatını geri çevirmişti Başakşehir.Sadece skora değil oyuna da denge gelmişti. Rodallega topu ıskalamasa, Barrow uzatmalarda direğe takılmasa 3 puan almaları işten bile değildi.Başakşehir karşısında alınan her puan çok değerlidir. Hele maçın ilk yarısını bu kadar mahkum oynayıp fark yemenin eşiğinden dönüyorsanız bu 1 puan çok daha değerlidir.Daha da önemlisi tribünler mutsuz. Islıklar ve protestolar altında bir maç oynadılar. Taraftar ile yönetim arasındaki sevgi köprüsü yıkılmış.Futbol ciddi iştir, şakaya gelmez. 2-0 öne geçtikten sonra maçın bittiğini mi sandılar, bunu futbolculara sormak lazım.Uzatmalarda gelen gol ve 3 puanla şampiyon olmuş gibi sevindiler. Ders çıkaracakları bir maç oldu."Öldü öldü dirildi" deriz ya, işte öyle bir maç oldu. 2-0'dan, 2-2'ye yakalanmak şampiyon adayına yakışır bir skor ve oyun değildi. Koşmazsan, en az rakip kadar mücadele etmezsen kimse sana puan vermez.Golü attıktan sonra son dakikalarda çok geriye yaslandılar ve 1-0'ı koruma telaşı başladı. Keçiörengücü zaten bu ligin en dirençli takımı.Takımın mücadelesi mükemmel ama taraftarın ilgisi yok.Puan, puandır. Menemenspor playoff hattının 1 basamak altında. TFF 1. Lig'e yeni çıkmış bir takım için büyük bir başarı. Böyle bir takım daha çok ilgi ve desteği hak ediyor.Balıkesirspor hafta arası teknik direktör değişikliğine gitti. Ali Tandoğan istifa etti, Ramazan Kurşunlu geldi. Ramazan hoca bence Menemenspor'da da başarılıydı. 1 puana gelince.Müthiş bir takımyardımlaşması ve takım savunması ileçok değerli 1 puanı söküp aldılar.Fatih Karagümrük, iddialı bir takım kurdu ama aldıkları neticelerle hedeften çok uzak kaldılar. Zor günlerden geçen Balıkesirspor adına bu 1 puanı çok değerli buluyorum. Ramazan hocanın da puanla başlaması iyi oldu.Kazanmayı unuttular. 6 maçtır kazanamıyorlar. Geçen yılın gol kralı Paixao sustu, takım da durdu.Osmanlıspor maçı da gösterdi ki, sorun teknik direktörde değil, sahadakilerde. Zira kopuk kopuk oynuyorlar. Son 10 dakikaya girilirkenDaha çok erken ama 2 hafta önce Boluspor, bu hafta da Adanaspor galibiyetleri 3 puan değil, 6'şar puan değerinde. Aslında takım iyi oynuyordu ama kazanamıyordu. Yine zor kazandılar ama neticede kazanılan 3 puan var. Bu önümüzdeki haftalara moral olarak ta olumlu yansır.