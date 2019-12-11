Havran’da turuncu hasat

BUGÜN NELER OLDU

Havran ilçesinde 1970 yılında hobi maksatlı Rize'den getirilen fidanların dikimiyle başlayan mandalina yetiştiriciliği bu yıl binlerce tona ulaştı. Sabah saat 06.00'da yola çıkan mandalina kesim işçileri, ilk kesime sabah gün ağarır ağarmaz başlıyor. Kadınlar tarafından ağaçların üzerinden makaslar ile kesilen mandalinalar erkek işçiler tarafından kasalanarak paketleme tesislerine sevk ediliyor. Paketleme tesislerinde ebat ve renklerine göre ayrılan mandalinalar yıkandıktan sonra paketlenerek Türkiye'nin bir çok haline sevk ediliyor. Balıkesir'in Havran ilçesinde üretimi yapılan satsuma cinsi mandalinalar genellikle İstanbul, Bursa ve Trakya bölgesinde rağbet görüyor. Çiftçi Şeref Karakütük, "Sabah altıda kalkıyoruz. Yedi buçuk gibi ekipler ile buluşuyoruz. 55-60 kişi makasçı hanım oluyor. 15 kişi erkek taşıyıcı oluyor. 70-75 kişi sadece bizim ekibimiz. Günlük bizim şirket 60 ton 70 ton mandalina kesiyor" dedi. Havran Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Murat Hançer ise, "Hasat bir aydır sürüyor. Bölgemizde 70'li yıllarda ekilen bir meyve. Rize'den gelen fidanlar ile yıllardır burada narenciye üzerinde Havran her konuda söz sahibi" diye konuştu.