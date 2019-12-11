Kahraman öğretmen

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Balçova ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Handan Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 26 yıl psikolojik danışman olarak görev yaptı. Görevi nedeniyle gittiği bakımevi ve yurtlarda çocukların sıcak bir yuva ve anne sevgisi özlemlerini yakından hisseden Yılmaz, koruyucu anne olmaya karar verdi ancak o dönemki düzenlemeye göre yaş sınırı 40 olduğu için bir süre beklemek zorunda kaldı. Yasal yaş sınırını doldurduktan sonra 2015'te koruyucu aile başvurusunda bulunan Yılmaz'a olumlu cevap verildi. O dönem 3 yaşındaki bir kız çocuğuna sıcak yuva olan Yılmaz, hayatını kızına adadı.Özel bir okulda yöneticilik yapan Handan Yılmaz, koruyucu aile olduktan sonra hayata bakışının değiştiğini, bir yaşama dokunmanın kendisine tarif edilmez bir mutluluk yaşattığını söyledi. Devletin yurtlarda kalan çocukların ihtiyaçlarını elinden geldiğince karşılamaya çalıştığını belirten Yılmaz, "Onları bekleyen bir aileleri ve anneleri olmaları gerekiyor diye düşündüm. Buradan yola çıkarak koruyucu aile olmaya karar verdim" dedi. Yılmaz, bu süreçte kendisine en büyük desteği annesinin verdiğini anlattı. Akrabaları ve arkadaş çevresinin kızına sahip çıktığını dile getiren Yılmaz, çocuğuyla arasında güzel bir bağ oluştuğunu aktardı. Kızının iyi bir eğitim alması için mücadele verdiğini vurgulayan Yılmaz, "Onun annesi en çok da öğretmeni oldum. Bana 'kahramanımsın, iyi ki varsın anneciğim' diyor. Koruyucu aile kavramını her ortamda anlatıyorum. Kızımı her yerde tanıtıyorum, bundan da hiç gocunmuyorum çünkü bir çocuğun daha sıcak bir yuvaya kavuşması çok önemli. Bekarsanız ve düzenli bir hayatınız varsa koruyucu aile olabiliyorsunuz" dedi. İzmir Koruyucu Aile Derneği Başkanı Gülsün Erdinç, kentte 363 koruyucu ailenin yanında 410 çocuğun bulunduğunu söyledi.