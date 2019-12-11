Menemenspor kahroldu

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1.Lig'de evinde Keçiörengücü ile 90+2'nci dakikada penaltıdan yediği golle 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor büyük üzüntü yaşadı. Maçın 73. dakikasında Ali Özgün'ün golüyle öne geçen sarı- lacivertliler 3 puana çok yaklaşmışken 1 puana razı oldu.Son dakikada kaybedilen 2 puana rağmen İzmir ekibi yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Teknik direktör Cenk Laleci, "İyi giden bir grafiğimiz var. Keçiörengücü karşısında da bunu sürdürmek istiyorduk. Kazansak Play-Off hattına girecektik. Uzatmalarda gelen penaltı golüyle galibiyeti kaçırdık. Her şeye rağmen futbolcularımı kutluyorum. Önümüze bakacağız" dedi.Menemenspor'da takımını öne geçiren golü atan Ali Özgün, gol sevincinde ellerinin üzerinde amuda kalkan takım arkadaşı Mehmet Boztepe'nin bacaklarının arasından parende attı. İzmir temsilcisi galibiyeti kaçırınca futbolcular 1 puana sevinemedi.