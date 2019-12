Pamukkale’de 2 milyon 700 bin ziyaretçi hedefi

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve her yıl ziyaretçi sayısı artarak devam eden Denizli'deki beyaz cennet Pamukkale'de ziyaretçi sayıları özellikle turizmcilerin yüzünü güldürüyor. Ziyaretçi sayıları ile ilgili açıklamalarda bulunan Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, dünyanın tanıdığı Pamukkale'de ziyaretçi sayısının her geçen yıl arttığını kaydetti.Beyaz cennetin her yıl daha fazla turist tarafından ziyaret edildiğini vurgulayan Başkan Şen, Türkiye'ye uçakla 6 saat uzaklıktaki Çin, Hindistan, Güney Kore ve Japonya gibi ülkelerde daha yoğun yapılacak reklamlarla ziyaretçi sayısının arttırılabileceğini dile getirdi. Başkan Şen, "Kasım ayında Pamukkale'ye ziyaret sayıları yine yüz güldürdü. Baktığımız zaman 139 bin 500 kişinin Pamukkale'yi ziyaret ettiğini görüyoruz. Geçen yıl bu rakam 99 bin civarındaydı. Neredeyse yüzde 40'lık bir artış yakalanmış. Pamukkale bölgesi için de ülkemiz turizmi için de oldukça sevindirici. Geçen yıla baktığımız zaman da yaklaşık 2 milyon 150 kişinin ziyaret ettiği Pamukkale'yi kasım ayı sonu itibariyle 2 milyon 500 bin kişinin üzerinde ziyaretçi ağırladık. Bu da Pamukkale için bu yıl sonu itibariyle yaklaşık 2 milyon 700 bin rakamlarına ulaşılacağını gösteriyor. Biz umuyoruz ki gelecek yıl 3 milyonu rahatlıkla geçeceğiz. Hedefimizi de 3 milyon 500 bin olarak bu yıldan ilan ediyoruz" diye konuştu.