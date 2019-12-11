Pınar KSK final istiyor

BUGÜN NELER OLDU

BASKETBOL FIBA Avrupa Kupası'nda Bahçeşehir Koleji ile Türkiye'yi temsil eden iki ekipten biri olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, organizasyonda finale kadar gitmek istediklerini söyledi. E Grubu'nu lider tamamlayan Pınar Karşıyaka, ilk 2 takımın çeyrek final vizesi alacağı ikinci turda L Grubu'ndaki mücadelesine bugün başlayacak.Başantrenör Sarıca, yeni bir takım olmalarına rağmen beraber oynama kimyasını oluşturduklarını ve her maçı ayrı ayrı düşündüklerini söyledi. Sarıca, "Lig için konuşmak çok erken ama yukarılara aday yarışmacı bir takım olduğumuzu kanıtladık. FIBA Avrupa Kupası'nda da ikinci turda ilk 2 sırada yer almak istiyoruz. Önce çeyrek final sonra finale kadar gitmek istiyoruz. Sezon başında da bunu yapabileceğimizi düşünüyorduk. Değişik yerlere seyahat ediyoruz. Biraz daha değişik basketbol oynanabiliyor. Bunlara ayak uydurmamız lazım. Bu kupanın en kuvvetli takımlarından birisiyiz" ifadelerini kullandı.