Vefa borcunu ödemek için kütüphane yaptırdı

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Hakkari merkeze bağlı Sarıtaş köyünden 30 yıl önce ayrılarak İzmir'in Buca ilçesine yerleşen 60 yaşındaki emekli astsubay Yıldız, doğup büyüdüğü köyüne vefa borcunu ödemek için, harekete geçti. Geçen yıl köydeki Yusuf Kızılbuğa ilk ve Ortaokulu'nda eğitim gören 238 öğrenciye kışlık mont, ayakkabı, kırtasiye malzemesi ile ana okul öğrencilerine oyuncak ve okula 2 projeksiyon cihazı hediye eden Yıldız, bu kez de, 'Her köye bir kütüphane' projesi için kolları sıvadı. Yıldız, doğup büyüdüğü Sarıtaş ve yakınındaki Bağışlı köylerindeki iki okula kütüphane yapmaya karar verdi.Yıldız, köy okullarında okuyan öğrenciler, kitap okusun diye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Büyükşehir'in bünyesindeki firmalardan destek istedi. Gelen destekle Bağışlı ve Sarıtaş köylerindeki iki okula modern kütüphane yaptırıldı. Kütüphaneleri açılışı için Bağışlı ve Sarıtaş köylerine gelen Yıldız, köy muhtarları, vatandaş ve öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Yıldız, "Bu köyde çoğu insanın bizim üzerimizde emekleri var. Dolayısıyla bu yöreye karşı vefa borcumuz var. 2000 yılında astsubaylıktan emekli oldum. İzmir'e yerleştim. Bunu kendime hedef yaptım. Dedim ki; madem ben okuyamadım, ama okuyanlara destek olacağım" dedi. Bağışlı Mehmetçik İlk ve Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Fevzi Demir, desteklerinden dolayı Yıldız'a plaket takdim etti. Köy muhtarları ve öğrenciler de Yıldız'a teşekkür etti. İzmir'de 30 federasyonun içinde yer aldığı İzmir Konfedarasyonu'nun yönetim kurulu üyesi olan Yıldız, konfederasyonun desteğiyle Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Kız Meslek ve Sabri Özel Anadolu liselerinde okuyan 30 öğrenciye giyim yardımında bulundu. Yıldız, öğrencilerle bir araya gelerek kışlık mont ve ayakkabı dağıttı.