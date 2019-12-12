130 ülkeye çelik profil ihracatı

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bir firma özel fırınlarda erittiği çeliği, şekil vererek altyapı projelerinde kullanılabilir hale getiriyor. Firma, enerji nakil kuleleri, maden tünelleri ve savunma sanayi projeleriyle 5 kıtada 130 ülkeye ihracat yapıyor. Kocaer Haddecilik Genel Müdürü Orhan Timurhan, tesislerinin de bulunduğu Aliağa ilçesinin, demir çelik sektörünün önde gelen üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Firmanın, sıcak haddelenmiş profil üretimi için 1960'lı yıllarda Denizlili girişimci İbrahim Kocaer tarafından kurulduğunu hatırlatan Timurhan, yıllar içinde bu alanda Türkiye'nin en büyük kapasitesine ulaştıklarını ifade etti. Firmanın genel müdürü Orhan Timurhan, "Dünyanın hemen her yerinde varız. 5 kıtada 130 ülkeye üretimimizin yüzde 85'ini ihraç eder durumdayız" dedi.