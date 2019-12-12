BASEK'li öğrenciler Avrupa'ya gidiyor

BUGÜN NELER OLDU

Bilim ve Teknik Liseleri Sanat ve Spor Okulları, öğrencilerine Avrupa'da eğitim görme imkanı sunuyor. Öğrenciler, Erasmus Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında 2 alandaki ulusal ajans onaylı projeyle Portekiz ve Romanya'da meslekî becerileriyle ilgili çalışmalara katılacak. Okul Müdürü Mustafa Kılınçer "Amacımız öğrencilerimizin meslekî beceride iş gücü piyasasının beklediği donanıma ulaşmalarını sağlamaktır" dedi.Sağlık hizmetleri alanından 11 öğrenci Romanya/ Bükreş Spitutal Clinic Dr. I.Cantacuzino'da "Sağlıklı Doğum", yenilenebilir enerji alanından 11 öğrenci Portekiz/ Braga DAPE L'da "Güneş Panelli Yenilenebilir Enerji" konularında eğitim görecek. BASEK Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Özer Gürbüz, "BASEK, basta Türki Cumhuriyetlerden ve Ortadoğu'dan yabancı öğrenci transferini sağlayacak çalışmalar yapmakta, batının da teknolojik altyapısından faydalanarak öğrencilerimizin Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde staj yapmalarını sağlamaktadır. Nitelikli ve uzman eğitim kadrosuyla Milli Eğitim bakanlığı ve AB Bakanlığı'nın katkılarıyla erasmus ve AB projeleri ile öğrencilerin eğitim ve stajlarını yurtdışında yapmalarını sağlıyoruz. Yurt dışından da staj İçin öğrenci kabul ediyoruz" dedi.