Bergama Okan’a ağlıyor

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zmir'in Bergama ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir silahlı saldırıda kurşunların isabet ettiği Bergama Belediyespor'un altyapı oyuncusu Okan Kartal'ın vefatı Bergama'da büyük üzüntüye sebep oldu.Sertaç S. saldırıdan yara almadan kurtulurken Bergama Belediyespor'un altyapı oyuncusu Okan Kartal vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Okan Kartal önceki gün Bergama'da toprağa verildi. Çevresi tarafından çok sevilen ve iyi bir futbolcu olma hayaliyle büyüyen 23 yaşındaki Okan'ın ani kaybı ailesi kadar kulüp ve İzmir'deki futbol ailesini de çok üzdü.