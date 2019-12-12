Bergama Okan’a ağlıyor

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zmir'in Bergama ilçesinde geçtiğimiz günlerde bir silahlı saldırıda kurşunların isabet ettiği Bergama Belediyespor'un altyapı oyuncusu Okan Kartal'ın vefatı Bergama'da büyük üzüntüye sebep oldu. 2 yıldır Sertaç S. (26) ile aralarında husumet bulunan Hüseyin K., 35 KD 6656 plakalı hafif ticari araç ile arkadaşı Anıl K.'yı (26) da yanına alarak, yolda yürüyen Sertaç S. ve yanındaki arkadaşı Okan Kartal'a (23) silahıyla 8 el ateş etti.
Sertaç S. saldırıdan yara almadan kurtulurken Bergama Belediyespor'un altyapı oyuncusu Okan Kartal vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Okan Kartal önceki gün Bergama'da toprağa verildi. Çevresi tarafından çok sevilen ve iyi bir futbolcu olma hayaliyle büyüyen 23 yaşındaki Okan'ın ani kaybı ailesi kadar kulüp ve İzmir'deki futbol ailesini de çok üzdü. Olay sonrası hafif ticari araçtan silahı ateşleyen Hüseyin K. (30) ile yanındaki Anıl K. Gözaltına alındı.