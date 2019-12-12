Engellilerin yaşadığı zorlukları öğrendiler

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'nın Kula ilçesindeki Fatih Ortaokulu, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi. Geçmiş yıllarda yaptıkları projelerle gündeme gelen Fatih Ortaokulu, bu kez de engelli vatandaşların günlük hayatında yaşadığı zorlukları göstermek ve engelliler için farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir projeye imza attı. Okulun İngilizce öğretmeni Mehmet Barlak önderliğinde oluşturdukları bir proje ile engelli vatandaşların günlük hayatında yaşadıkları zorlukları, Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'nda vatandaşlara anlatan öğrenciler, engelli vatandaşların kullandığı araçları Kula halkına kullandırarak, uygulamalı olarak gösterdi. Sosyal sorumluluk projesi ile engelli vatandaşların yaşam standartlarına dikkat çekmek isteyen öğrenciler, engelli vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı sorunları en az seviyeye indirebilmek için vatandaşlara bilgilendirmede bulundu.Kent meydanında, engelli vatandaşların kullandığı tekerlekli sandalye, baston, kol değneği ve benzeri araçları vatandaşlardan kullanmasını rica eden öğrenciler, herkesin birer engelli adayı olduğuna vurgu yaptı. Kulalı vatandaşlar da öğrencilerin hazırladığı projeyi takdir etti. Herkesin engelli adayı olduğunu hatırlatan Kulalı vatandaşlardan Özlem Uysal, "Bu projeye, bir gün hepimiz engelli olabileceğimiz için duyarlılık gösteriyorum ve onlara katkıda bulunuyorum" dedi. Vatandaşlardan Mehmet Ali Karcı, "Engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmamız gerekiyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Kula Ortopedik ve Spastik Engelli Çocukları Koruma ve Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Kömürcü ise, "İlçemizde engellilerimizin sorunlarına parmak basıyoruz" diye konuştu.