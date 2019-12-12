Gaziemir’de çöp krizi patlak verdi

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz günlerde 2020 yılı için belediye bünyesinde görev yapan 21 sözleşmeli memurla sözleşme yenilememe kararı alan Gaziemir Belediyesi'nde şimdi de çöp krizi patlak verdi. İlçe genelindeki çöpleri toplayan firma, hak edişlerini zamanında alamayınca mali açıdan da sıkıntı yaşamaya başladı. Bu güne kadar defalarca yazılı ve sözlü olarak ilçe belediyesine başvuruda bulunan temizlik firması, son olarak 6 Aralık'ta Gaziemir Belediyesi'ne dilekçe vererek içeride biriken 2 milyon liralık hak edişin ödenmesini talep etti. Dilekçede Gaziemir Belediyesi ile 13 Eylül'de imzalanan sözleşmeye atıfta bulunan firma, işleyişin aksamaması, biriken sanayi ve akaryakıt borçları ile personel giderlerinin karşılanabilmesi için geciken hak edişlerin ivedilikle ödenmesini talep etti. Aradan geçen süreçte herhangi bir ödeme yapılmayınca firma kontak kapatarak dün itibariyle kendisine ait 26 temizlik aracını çöp toplamaya çıkarmama kararı aldı.Firma yetkilisi Abdullah Dal, bugüne kadar defalarca ilçe belediyesine başvuruda bulunmalarına rağmen hiçbir şekilde ciddiye alınmadıklarını söyledi. Temizlik işlerinde çalışan personelin kadrosunun KHK ile belediye şirketine geçtiğini hatırlatan Dal, "Bizim geçen dönem aldığımız 13 ay süreli çöp toplama aracı hizmet alım işi geçtiğimiz ekim ayında sona erdi. Bu arada Gaziemir Belediyesi kendi çöp kamyonlarını ocak ayında teslim alacak. İhalemizin süresi 15 Ocak'ta sona erecek. Arada bir boşluk oluştuğu için ilçedeki çöp toplama hizmeti aksamasın diye 4 aylık geçici süreli ihaleye çıktılar. Bizde firma olarak iyi niyet göstergesi olarak ihaleye katılıp teklif verdik. Bizden başka teklif veren firma da olmamasına rağmen fiyat kırarak ihaleyi aldık. Kendilerinden de ödemelerin zamanında yapılması konusunda söz aldık. Fakat yerel seçimler sonrası birileri bizim eski başkan Halil İbrahim Şenol'un adamı olduğumuz yönünde dedikodu çıkarmış. Yeni başkan Halil Arda, bizi hiçbir şekilde muhatap almamaya başladı. Normal koşullarda bizim aylık hak edişlerimiz 500-600 bin lira bandında. İçeride şu an çoğu ekim ayında süresi dolan 13 aylık ihaleden olmak üzere toplamda 9 hak edişimiz bulunmakta" dedi.para alamayınca sanayi, personel ve akaryakıt giderlerimizi ödemekte sıkıntı yaşamaya başladıklarını belirten Dal, "6 Aralık'ta ödeme talebi için verdiğimiz dilekçeden sonuç alamadık. Bunun sonucu olarak 11 Aralık itibariyle ödemeler yapılıncaya kadar araçlarımızı sahaya çıkarmama kararı aldık. Başkan Halil Arda ve ödemelerden sorumlu başkan yardımcısı Necati Kırmaz'ın gerekli açıklamaları yapmasını merakla bekliyoruz" dedi.