Gençlere ilham olacak başarı

BUGÜN NELER OLDU

Yapay görme alanında dünyanın sayılı uzmanlarından biri olarak kabul edilen Prof. Dr. Aytül Erçil, 'Güncel Bilim ve Sanat Söyleşileri' dizisi kapsamında Yaşar Üniversitesi'ne konuk oldu. Akademisyen, girişimci ve bir teknoloji şirketinin kurucu ortağı kimliğiyle çalışmalarını aralıksız sürdüren başarılı bilim insanı Erçil, Boğaziçi Üniversitesinde lisans, Brown Üniversitesi Uygulamalı Matematik Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora derecelerini aldıktan sonra 5 yıl boyunca dünya devi General Motors'un araştırma laboratuvarında görev yaptı. Prof. Dr. Aytül Erçil, ABD'de yüksek yaşam standardını geride bırakarak neden Türkiye'ye döndüğünü anlattı. 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesinden aldığı teklifle ülkesine dönerek üniversitenin ilk yapay görme laboratuvarını kuran Prof. Dr. Erçil, yalnızca 7 metrekarelik bir alana sahip laboratuvarda başlayan girişimcilik öyküsünü paylaştı. Erçil, "Hedefim, Türkiye'de ilk kez 1 milyar doların üzerinde değere sahip bir girişim şirketini kurabilmek" dedi.