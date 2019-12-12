Gördes’e değer katacak yatırımda sona doğru

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GÖRDES'TE, Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilatı ve Gördes Belediyesi işbirliğiyle yapımına başlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Aquapark ve Çevre Düzenlemesi projesinde inşaat çalışmaları devam ediyor.Projenin detayları hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Yarı olimpik yüzme havuzu ve aquapark, yetişkin yüzme havuzu ve çocuk yüzme havuzu, kafeterya, kır düğün salonu ve oyun parkı gibi çeşitli donatı alanlarının bulunduğu yatırım tamamlandığında ilçeye prestij katacak. Kapalı yüzme havuzu ve aquapark binalarının kaba inşaatı tamamlandı. Binanın dış cephe kaplaması bitti" diye konuştu.