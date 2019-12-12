İzmir’den Çin’e yatırım daveti

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Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim kurulu Üyesi ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Çin'in Xi'an kentinde İpekyolu İş Zirvesi 2019'a katıldı. İpek Yolu Uluslararası Ticaret Odası (SRCIC) tarafından düzenlenen ve çok sayıda ülke temsilcisinin yer aldığı İpekyolu İş Zirvesi 2019'da TOBB Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu'nu temsilen zirveye katılan Özgener, zirvenin ardından SRCIC Başkanı ve Çin Ulusal Halk Kongresi Üyesi Lu Jianzhong ile biraraya geldi.İpekyolu Ticaret Odası'nın çalışmalarını çok başarılı bulduklarını ve TOBB olarak tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına büyük önem verdiklerini söyleyen Özgener, "Bu tarihi yol üzerinde konumlanan ülkelerdeki alt yapı yatırımlarının ve ülkeler arasındaki gümrük süreçlerinin basitleştirilmesi ve öngörülebilir olması önem arzetmekte. TOBB'un ülkemizdeki gümrük kapılarının modernize edilmesi için kamu ile birlikte yürüttüğü başarılı bir proje var. Bu model, Çin'den başlayarak, İpek Yolu hattındaki ülkelerde yaygınlaştırılabilir" dedi. Çin'in Türkiye'deki doğrudan yatırımlarının arttırılması için Çinli firmalara yatırım daveti de yapan Özgener, "Xi'an ve İzmir arasında turizm alanında işbirliği yapabiliriz" diye konuştu.