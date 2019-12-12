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Kalp krizi geçirince ateşin üzerine düştü

Giriş Tarihi: 12.12.2019
Kalp krizi geçirince ateşin üzerine düştü
İZMIR'DE oturan Ömer Karakurt (73) geçtiğimiz gün Torbalı ilçesine bağlı Karakızlar Mahallesi'ndeki tarlasına gitti. Buradaki kulübesinde bir süre vakit geçiren Karakurt, daha sonra çalışmak için zeytin ağaçlarının bulunduğu yere gitti. Havanın soğuması üzerine, Karakurt ısınmak için ateş yaktı. Bir süre sonra Karakurt, iddiaya göre kalp krizi geçirmesi sonucu ateşin üzerine düştü. Yanarak can veren talihsiz adam, kendisinden haber alamayan yakınları tarafından bulundu. Manzarayı gören yakınları büyük üzüntü yaşadı.
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Kalp krizi geçirince ateşin üzerine düştü
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