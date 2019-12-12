Kardeşine kimliğini verdi hayatı karardı

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yaşayan 70 yaşındaki Hazal Artan, 15 Kasım 2019 günü kimliğini değiştirmek üzere oğlu ile birlikte gittiği Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nde sıra kendisine geldiğinde gözaltına alındı. 70 yaşındaki kadının hakkında yakalama kararı olduğunu söyleyen polisler, yaşlı kadını önce polis merkezine oradan da adliyeye götürüldü. Hakkında Iğdır 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilmiş, "evrakta sahtecilik" suçundan 2 yıl 1 ay hapis, "kamu kurumlarını zarara uğratma" suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis ve 5 bin 820 lira adli para cezası olduğunu öğrenen yaşlı kadın tutuklanarak İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.Iğdır'da yaşayan teyzesi M.A.'nın 2015 yılında annesinden kimliğini istediğini ve annesinin de kız kardeşine olan güveninden dolayı kimliğini M.A.'ya gönderdiğini iddia eden Hazal Artan'ın oğlu Lezgi Yıldırım, Iğdır'da resmi evraklar üzerinde yapılan sahtecilik işlemlerinin annesinin kimliğinin kullanarak yapıldığını söyledi. Lezgi Yıldırım, "Olaydan çok geç haberimiz oldu. Annemin durumu hiç iyi değil. Kalp ameliyatı oldu, nefes darlığı, şeker, tansiyon gibi hastalıkları var. Annem haftanın 5 günü hastanelerdeydi zaten. Devletten ricamız annemin temize çıkması. Teyzemi itiraf etmesi için ikna ettim. Para cezasını da yatırdım. Önce 'tamam' dedi. Sonra ifade vermekten vazgeçti" dedi.