Pamukkale'ye Uzak Doğulu ilgisi

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Miras Listesi'nde bulunan travertenleri, antik kalıntıları ve şifalı sularıyla dünyaca ünlü Pamukkale yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz 2019 yılının 11 aylık döneminde Pamukkale'yi yerli ve yabancı 2 milyon 550 binden fazla kişi ziyaret etti. Uzak Doğulu turistler, soğuk havaya rağmen Pamukkale'nin eşsiz güzelliği olan travertenlere yoğun ilgi gösteriyor. Çin, Japonya, Güney Kore gibi Uzak doğu ülkelerinden gelen çok sayıda ziyaretçi soğuk havaya rağmen Pamukkale'yi ziyaret edip, bol bol fotoğraf çektiriyor. Son günlerde Uzak Doğu ülkelerinden gelen konuklar, dünyada eşi benzeri olmayan travertenlerine akın edip bol bol öz çekim yapıp travertenleri sosyal paylaşım hesaplarında paylaşıyorlar.