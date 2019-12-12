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'ye Uzak Doğulu ilgisi

Beyaz Cennet yılın her mevsimi dolup taşmaya devam ediyor. Uzak Doğulu turistler ’ye yoğun ilgi gösteriyor

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN Egeli Sabah
Giriş Tarihi: 12.12.2019
Pamukkale'ye Uzak Doğulu ilgisi
UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan travertenleri, antik kalıntıları ve şifalı sularıyla dünyaca ünlü Pamukkale yerli ve yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. İçerisinde bulunduğumuz 2019 yılının 11 aylık döneminde Pamukkale'yi yerli ve yabancı 2 milyon 550 binden fazla kişi ziyaret etti. Uzak Doğulu turistler, soğuk havaya rağmen Pamukkale'nin eşsiz güzelliği olan travertenlere yoğun ilgi gösteriyor. Çin, Japonya, Güney Kore gibi Uzak doğu ülkelerinden gelen çok sayıda ziyaretçi soğuk havaya rağmen Pamukkale'yi ziyaret edip, bol bol fotoğraf çektiriyor. Son günlerde Uzak Doğu ülkelerinden gelen konuklar, dünyada eşi benzeri olmayan travertenlerine akın edip bol bol öz çekim yapıp travertenleri sosyal paylaşım hesaplarında paylaşıyorlar.
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Pamukkale'ye Uzak Doğulu ilgisi
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