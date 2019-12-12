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Üçyol-Buca Metrosu için imzalar atıldı

Giriş Tarihi: 12.12.2019
Üçyol-Buca Metrosu için imzalar atıldı
ÜÇYOL ile Buca'yı birbirine bağlayacak 13.3 kilometrelik metro projesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 80 milyon euroluk anlaşma yapıldı. Bu yetkilendirme sözleşmesiyle, EBRD'nin uluslararası satın alma politikaları ve kurallarına tabi olarak ihale çalışmalarına hemen başlanabileceği ifade edilirken, proje kapsamında 2020'de ihaleye çıkılarak temelin atılması planlanıyor. Proje ayrıca, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2019 Yılı Yatırım Programı Revizyon Cetveli'ne dahil edilmişti. Projenin finansman ihtiyacı için 6 milyar 165 milyon 852 bin lira tutarında dış finansman sağlanması konusunda da Hazine ve Maliye Bakanlığı uygunluk verdiği belirtildi.
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Üçyol-Buca Metrosu için imzalar atıldı
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