Yeni stat beni de heyecanlandırıyor

ÖNYARGILARI

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig ekibi Göztepe'nin teknik direktörü İlhan Palut, iyi mücadele eden bir Göztepe hedeflediklerini ve bu yolda çalışmayı sürdürdüklerini söyledi. Palut, MKE Ankaragücü karşısında kritik bir galibiyet aldıklarını, yakaladıkları çıkışı devam ettirdiklerini dile getirdi. Bu hafta yine başkent Ankara'da karşılaşacakları Gençlerbirliği'nin, son oynadığı Fenerbahçe maçı dışında bir çıkış içinde olduğunu kaydeden Palut,ifadelerini kullandı. Palut, sakatlığı bulunan Andre Poko ile cezalı Soner Aydoğdu ve Alpaslan Öztürk'ün Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyeceğini, tedavileri süren Beto ile Halil Akbunar'ın durumlarının ise daha sonra belli olacağını sözlerine ekledi.GÖREVE geldikten sonra kendi anlayışlarına uygun bir futbol ortaya koymak için çalıştıklarını ve ilerleme kaydettiklerini vurgulayan İlhan Palut,diye konuştu. Süper Lig'de takımların gerçek hedeflerinin, ikinci devrenin ortalarından sonra netleştiğini anlatan Palut, şunları söyledi:"ŞU andaki tek hedefimiz, alabildiğimiz en fazla puanı toplamak.Yeni stadımız için taraftarlarımızın ve camiamızın yaşadığı heyecanına ben de dahilim. O stada ne kadar yüksek puanda gidebileceğimizin, o stada nasıl en iyi futbolu oynayarak gidebileceğimizin çalışması içindeyim. Umarım her şey güzel olur."PALUT, antrenmanlarda 34 oyuncuyla çalıştıklarına ve kalabalık bir takım olduklarına dikkati çekerken, transfer için önce eksiltmelerin yapılması gerektiğine işaret etti. Şu ana kadar eksikliğini gördükleri iki bölge ile ilgili yönetime görüş bildireceklerini kaydeden Palut,şeklinde konuştu.GÖREVE geldiğinde tecrübesiz olduğuna dair eleştirilerin yapıldığının hatırlatılması üzerine Palut, şunları kaydetti: "Bunu (eleştirileri), konuşarak, 'Bunları yapacağım' diyerek aşmak çok zor. O yüzden sadece çalışma yönünü seçiyoruz. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor. Daha da pekiştirmemiz lazım. Hedefim, takımımızı çok iyi bir noktaya getirmek. Göstereceğim performansla, genç hocalarla alakalı önyargı taşıyan camialar varsa ve onları da kırabilirsem, bu beni mutlu edecek."