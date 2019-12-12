Zeytinde ‘paslı demir’ hilesi

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zaman zaman rastlanılan hileli gıdalar zincirine, zeytin de eklendi. Salamura zeytinin 4 ile 6 ay arasında hazır olduğunu söyleyen zeytin işleme ustası İsmail Fındık, kullanılan çeşitli kimyasallarla en erken 4 ayda hazır hale gelen zeytinin 2 hafta içinde raflarda satışa çıkarıldığını kaydetti. Fındık, "Doğal fermantasyon yapıyoruz. Genelde 5 aydan aşağı ürün alamıyoruz; ancak 15 günde zeytini hazırlayanlar var. Demir oksidi de genelde siyah zeytinde renk vermek için kullanırlar. Zeytinin bu şekilde kararmasını sağlıyorlar. Kimisi de daha çabuk olması için içine kostik atar ve zeytinin acısını bu şekilde alır" dedi. Edremit MYO Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü öğretim görevlisi Dr. Mücahit Kıvrak ise, "Zeytinin çok siyah olması önemli değildir ve doğal renk kahverengidir. Tüketicilerimizde zeytini tadarak almalıdır. Tat kendini gösterir. Çok tuzlu zeytinler alınmamalıdır. Simsiyah olan zeytinler fabrikasyon üründür, bunu alıp, almamak da kendi takdirleridir" dedi.