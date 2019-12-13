Cani kocanın elinden kardeşleri kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'IN Ödemiş ilçesinde iddiaya göre sık sık eşi tarafından şiddet gören tarlada çalışanı iki çocuk annesi F.T., geçen cuma günü eşi İ.T. tarafından şiddete maruz kaldı. İ.T. tarafından kız kardeşiyle görüşmesine izin verilmeyen Nesrin Geyranlı, durumu günler sonra yeğeninden haber alarak diğer kız kardeşleriyle birlikte İzmir merkezden Ödemiş'e doğru yola çıktı. Kardeşlerini karşısında gören F.T., sadece 'beni kurtarın' diyebildi. Kız kardeşler hemen Tekin'i alarak Ege Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakıma yatırılan ve tedavisi devam eden Tekin, hayata tutunmak için yaşam savaşı veriyor. Kız kardeşi F.T.'Nin durumunun ağır olduğunu belirten Nesrin Geyranlı, "18 yıldır eşinden dayak yediğini biliyorduk. Kız kardeşim eşinden şiddet gördükten sonra günlerce bir odada tutulmuş. Darp nedeniyle menenjit geçirmiş. Durumu çok ciddi. Yüzde 70 ölüm riski var. Belinde kırıklar var" diye konuştu. Bir kez duran kalbi doktor müdahalesiyle çalıştırılan kadının durumunun ağır olduğu, cani koca İ.T.'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.