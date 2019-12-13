CEO’lar KalDer toplantısında

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KALDER İzmir Şubesi'nin gerçekleştirdiği "CEO'larla Kahvaltı" etkinliği Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler'in ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Farklı sektörlerden yöneticilerin bir araya geldiği toplantıda EFQM Modeli ve yazılım ve bilişim sektörünün gelişimine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.Toplantıda konuşan KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Senem Kılıç, 2019 yılında yeni üyelikler alanında önemli atılımlar yaptıklarını belirterek fahri üye olan İzmir Valiliği ve üye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de bundan sonraki süreçlerde kalite hareketinde önemli rol oynayacağının altını çizdi. ESBAŞ'ın 2017 yılında EFQM Türkiye Mükemmellik Ödülünü kazandığını hatırlatan Dr. Faruk Güler ise, mükemmellik yolunda her gün yeni adımlar atarak Ege Serbest Bölgesi'ne hizmet vermeyi sürdürdüklerini dile getirdi.