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DENIZLI Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kış turizminde de önemli bir cazibe merkezi haline getirmek hedefiyle hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, beyaza büründü. Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesindeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi'nin beyaza bürünmesi kentte sevinç yarattı. Tesiste tüm hazırlıklar tamamlarken, kayak sezonunun açılması için kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması bekleniyor. Ege'nin en büyük kayak merkezi olan tesisin, bu yıl da Denizli ve çevre illerden yoğun ziyaretçi alması beklenirken, toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 adet pisti ile sezon boyunca onbinleri ağırlaması öngörülüyor. Karın istenilen seviyeye gelerek sezonun bir an önce açılmasını bekleyen kış sporu tutkunları karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak için gün sayıyor. 13 kilometre uzunluğunda 9 adet pist, amatör ve profesyonel kayakçılar ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkanı barındırırken tesiste 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor.