Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Denizli Kayak Merkezi beyaza büründü

Kayak Merkezi beyaza büründü

Giriş Tarihi: 13.12.2019
Denizli Kayak Merkezi beyaza büründü
DENIZLI Büyükşehir Belediyesi'nin kentin kış turizminde de önemli bir cazibe merkezi haline getirmek hedefiyle hayata geçirdiği Denizli Kayak Merkezi, beyaza büründü. Şehir merkezine 75 kilometre uzaklıktaki Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesindeki 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da bulunan Denizli Kayak Merkezi'nin beyaza bürünmesi kentte sevinç yarattı. Tesiste tüm hazırlıklar tamamlarken, kayak sezonunun açılması için kar kalınlığının istenilen seviyeye ulaşması bekleniyor. Ege'nin en büyük kayak merkezi olan tesisin, bu yıl da Denizli ve çevre illerden yoğun ziyaretçi alması beklenirken, toplam 13 kilometre uzunluğundaki 9 adet pisti ile sezon boyunca onbinleri ağırlaması öngörülüyor. Karın istenilen seviyeye gelerek sezonun bir an önce açılmasını bekleyen kış sporu tutkunları karın ve kayak yapmanın keyfini çıkarmak için gün sayıyor. 13 kilometre uzunluğunda 9 adet pist, amatör ve profesyonel kayakçılar ve snowboard yapmak isteyenlerin aradığı her türlü imkanı barındırırken tesiste 2 telesiyej, 1 teleski ve yürüyen bant bulunuyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli Kayak Merkezi beyaza büründü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN