Horoz’a icra şoku

BUGÜN NELER OLDU

enizlispor'da bir dönem başkan yardımcılığı görevinde bulunantemlik kadarı aldırmalarına rağmen kulübü icraya verdi. Yasinİki eski yönetici temlik koydurmalarına karşın icra işlemleri başlatınca yönetim büyük şaşkınlık yaşadı.BU hafta Trabzon deplasmanında ter dökecek olan Denizlispor, sakat futbolcularından gelen iyi haberlerle keyiflendi.