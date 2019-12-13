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Horoz’a icra şoku

ve , temlik koydurmalarına rağmen daha önce kulübe verdikleri toplam 495 bin lira için icra işlemi başlattı

Giriş Tarihi: 13.12.2019
Denizlispor'da bir dönem başkan yardımcılığı görevinde bulunan Yasin Özpek ile stattan sorumlu başkan yardımcılığı yapan Hasan Önder, temlik kadarı aldırmalarına rağmen kulübü icraya verdi. Yasin Özpek 195 bin lira, Hasan Önder ise 300 bin lira kulübe katkıda bulunmuş ardından yönetimden istifa etmişti. İki eski yönetici temlik koydurmalarına karşın icra işlemleri başlatınca yönetim büyük şaşkınlık yaşadı.

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Horoz’a icra şoku
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