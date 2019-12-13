İzmir Sebze Hali’nde Yerli Malı Haftası

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Her yıl 12- 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası nedeniyle İzmir Sebze ve Meyve Hali'nde etkinlik düzenlendi. İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda hal esnafı katıldı. Taze sebze ve meyvelerin her sabah dağıtımının yapıldığı haldeki etkinliğe Sevgi Ferit Akın Ortaokulu, Ege İhracatçılar Birliği Ortaokulu öğrencileri ile öğretmenler de eşlik etti. İZKOMDER Başkanı Orhan Doğan, "Tükettiğimiz sebze meyvelerin yüzde 99'u yerli üretim olunca yerli tüketime destek için 3. kez haldeki bu etkinliği yapıyoruz. Okullara ve yaklaşık 12 bin öğrenciye sebze meyve gönderiyoruz. Ülkemiz yıllık 55 milyon ton sebze meyve üretimiyle Avrupa'da ilk sırada yer alırken dünyada ise 4. sırada yer alıyor" dedi.İzmir'de Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgeleri projesinin ilk sonuçlarını aldıklarını fade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Geleceğimizin teminatı çocuklardan bir ricam var. Yediğiniz içtiğiniz ve kullandığınız herşeyin nerede üretildiğini hep araştırın" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Yerli malını korumanın önemini bütün ülkeye yaymalıyız" dedi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise, "Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz eserler bizleri gururlandırıyor" diye konuştu.