Manuel Fernandes’ten yeşil ışık

BUGÜN NELER OLDU

.5 yıl Beşiktaş formasını giydikten sonra Lokomotiv Moskova yolunu tutan, oradan da Krasnodar'a geçen Manuel Fernandes, yeniden Türkiye yolunda... Portekizli futbolcu, Rus basınına verdiği röportajda Göztepe'nin kendisiyle ilgilendiğini dile getirdi. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Beşiktaş'ta çok güzel günler geçirdim ve Türkiye'de oynamayı çok isterim.ifadelerini kullandı.SARI-KIRMIZILI takıma sıcak baktığını vurgulayan Fernandes, "Ancak öncelikle kulübümle anlaşmalılar.Türk futbolunu yakından takip ediyorum. Göztepe, Süper Lig'in önemli kulüplerinden birisi. Onların projesinin içinde olmak beni mutlu eder" şeklinde konuştu. 33 yaşındaki 10 numaranın ismi geçtiğimiz yaz döneminde Göztepe'nin yanı sıra Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılmıştı.