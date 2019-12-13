Manuel Fernandes’ten yeşil ışık

3
.5 yıl Beşiktaş formasını giydikten sonra Lokomotiv Moskova yolunu tutan, oradan da Krasnodar'a geçen Manuel Fernandes, yeniden Türkiye yolunda... Portekizli futbolcu, Rus basınına verdiği röportajda Göztepe'nin kendisiyle ilgilendiğini dile getirdi. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Göztepe sezon başında da benimle ilgilendi ama transferim gerçekleşmedi.
Beşiktaş'ta çok güzel günler geçirdim ve Türkiye'de oynamayı çok isterim. Sosyal medya üzerinden Göztepeli taraftarların benimle ilgili paylaşımları da oldukça etkili ve güzeldi"
ifadelerini kullandı.
TÜRK FUTBOLUNU HER ZAMAN YAKINDAN TAKİP EDİYORUM
SARI-KIRMIZILI takıma sıcak baktığını vurgulayan Fernandes, "Ancak öncelikle kulübümle anlaşmalılar. Tarafların el sıkışması halinde bu transfer gerçekleşebilir.
Türk futbolunu yakından takip ediyorum. Göztepe, Süper Lig'in önemli kulüplerinden birisi. Onların projesinin içinde olmak beni mutlu eder" şeklinde konuştu. 33 yaşındaki 10 numaranın ismi geçtiğimiz yaz döneminde Göztepe'nin yanı sıra Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılmıştı. Transfer gerçekleşirse Manuel Fernandes Lig'in 2. yarısının ikinci haftasında eski takımı Beşiktaş'a karşı Göztepe formasıyla mücadele edecek.