Pınar Karşıyaka en iyisi!

BUGÜN NELER OLDU

Ufuk Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, ZZ Leiden karşısında maçın bütününü çok iyi oynadıklarını belirtti. Özellikle ilk periyotta ortaya koydukları akıcı, tempolu ve agresif oyunun rakiplerinin direncini kırdığını bildiren Sarıca, "Bu, devreyi çok farklı bir üstünlükle tamamlamamızı sağladı.İkinci tur grubunun ilk maçında bu turnuvanın en güçlü ekiplerinden biri olduğumuzu gösterdik. Bunun devamını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Hedefimiz aynı şekilde yolumuza devam ederek finali görmek. Bunu başarabilecek güce ve inanca sahibiz" değerlendirmesinde bulundu