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en iyisi!

FIBA Erkekler ’nda ZZ Leiden’i 40 sayı farkla 105-65 yenen ’nın başantrenörü , “Bu maçta turnuvanın en güçlü ve en iyi ekiplerinden birisi olduğumuzu gösterdik” diye konuştu

Giriş Tarihi: 13.12.2019
Pınar Karşıyaka en iyisi!
Ufuk Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, ZZ Leiden karşısında maçın bütününü çok iyi oynadıklarını belirtti. Özellikle ilk periyotta ortaya koydukları akıcı, tempolu ve agresif oyunun rakiplerinin direncini kırdığını bildiren Sarıca, "Bu, devreyi çok farklı bir üstünlükle tamamlamamızı sağladı. İkinci yarıda tüm oyuncularımızı kullanarak harika bir galibiyet aldık. İkinci tur grubunun ilk maçında bu turnuvanın en güçlü ekiplerinden biri olduğumuzu gösterdik. Bunun devamını sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum. Hedefimiz aynı şekilde yolumuza devam ederek finali görmek. Bunu başarabilecek güce ve inanca sahibiz" değerlendirmesinde bulundu. L Grubu'nda averajla lider durumda bulunan Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde 15 Aralık Pazar günü Darüşşafaka Tekfen'i evinde konuk edecek.
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Pınar Karşıyaka en iyisi!
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