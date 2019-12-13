‘Pişi’ ile meslek sahibi oldular

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EGE Bölgesi'nde, özellikle evlerde anneler tarafından yapılan geleneksel hamur işi pişi, ev hanımları tarafından Manisalılarla buluştu. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde açılan bir genç girişimcinin öncülük ettiği pişici dükkanına, vatandaşların da ilgisi büyük oldu. Simit, börek ve poğaçanın yanında alternatif kahvaltılık olan pişi, lezzetiyle de dikkat çekiyor. Hijyenik bir ev ortamında müşterilerin önünde pişi yapan dört ev hanımı siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.Unutulmaya yüz tutmuş pişiyi ekonomiye kazandıran ev hanımları hem meslek sahibi oldu, hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Dükkan da çalışan ev hanımlarından Gülşen Aktaş, "İnsanlar genel olarak hep simit ve poğaça yemekten sıkılmışlardı. 'Pişiden dükkan mı olur' diyerek bizle önce dalga geçtiler. Ev yapımı pişi, börek, sarma şeklinde kendimiz üretiyoruz ve satıyoruz. Bu şekilde insanlara hizmet sunuyoruz. Bizim patronumuz Burak Çetinkaya, arkadaşlarıyla birlikte fikir edinmiş. Burayı açtı bize de iş imkanı sağladı. Hepimiz burada sigortalı ve maaşlı bir şekilde çalışıyoruz. Günde yaklaşık 600 ila 700 arası yapıyoruz. Aile ekonomimize de katkıda bulunmaya başladık" diye konuştu.