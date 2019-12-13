Yılbaşı öncesi gümrük kaçağı ürünler yakalandı

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İZMIR'IN Konak ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmeye hazır çok sayıda gümrük kaçağı ürün olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, ürünlerin Anafartalar Caddesi'ndeki bir iş hanında bulunan 3 ayrı depoda olduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, söz konusu depolara operasyon düzenledi. GEkiplerin söz konusu adrese gerçekleştirdiği operasyon kapsamında, Ş.G. isimli şüpheliye ait iki depoda üst üste istiflenmiş kutular dikkat çekti. Gümrük kaçağı olduğu tespit edilen koli koli ürünler, tek tek açıldı. Ülkeye kaçak yollarla getirildiği için kaydı bulunmayan bin 988 adet çeşitli markalarda parfüm, 160 gözlük ve 100 kol saati ele geçirildi. Öte yandan, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen A.S. isimli şüphelinin deposunda ise 450 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.