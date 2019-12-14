Balıkçılar Meydanı için yeni inceleme

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 12 yıldır yüksek mimar olarak görev yapan Emre Günday, avukatı Mehmet Kozan aracılığı Kemeraltı Balıkçılar Meydanı yapım işinde 'Edimin İfasına Fesat Karıştırma', 'Resmi Belgede Sahtecilik' ve 'Görevi Kötüye Kullanma' suçları işlendiği iddiası ile Genel Sekreter Buğra Gökçe, Yapım İşleri Daire Başkanı Ayşen Kalpalı ve Tarihi Yapılan Şube Müdür Vekili Ebru Yayla hakkında geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Günday savcılığa verdiği dilekçesinde inşaat aşamasında sözleşme şartlarına uyulmadığını beyan ettiğini ancak işin bittiğine dair tutanaklara imza atmaması nedeniyle Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin sık sık hukuksuzlukları ile karşı karşıya kaldığını anlattı.İddiaya göre Gökçe'nin işle ilgili tüm çalışan ve bürokratları odasına çağırdığı, bu toplantıda Gökçe'nin çalışanlara, "Bin defa da fesih yazısı yazsanız işin feshini imzalamayacağım, buna direnenleri mevcut birimlerinde, hatta belediyede bile çalıştırmayacağım" dediği öne sürüldü. Bunun üzerine bitmemiş işin bitmiş gibi gösterilip geçici kabul tutanağına imza atıldığı iddia edildi. Tüm bu iddialar üzerine savcılık harekete geçti. Adı geçen kişiler devlet memuru olduğu için savcılık İzmir Valiliği'ne yazı yazarak iddiaların araştırılmasını istedi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın Temmuz 2019'da verdiği 'olur' ile söz konusu kişiler hakkında ön inceleme başlatıldı. Valiliğin atadığı muhakkik yaptığı ön inceleme sonucunda söz konusu kişiler hakkında soruşturmaya yer olmadığına ilişkin rapor hazırladı.Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunan Günday, valiliğin verdiği 'soruşturmaya yer yoktur' kararına itiraz etti. Günday'ın itirazını değerlendiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi Valiliğin verdiği 'soruşturmaya yer yoktur' kararını 'eksik soruşturma yapıldığı' gerekçesi ile bozdu. Karar oy birliği ile alındı. Mahkeme gerekçeli kararda belirtilen eksikleri tamamlaması ve yeniden ön inceleme yapması için dosyayı İzmir Valiliği'ne geri gönderdi. Şimdi tüm gözler İzmir Valiliği'nin yapacağı ikinci ön incelemeye çevrildi. Vali Ayyıldız, mahkeme kararının tebliğ edilmesinin ardından soruşturma dosyasını tekrar açacak. Yüksek Mimar Günday'ın iddialarını araştırması için yeniden ön inceleme başlatıp muhakkik atayacak. Muhakkikin hazırlayacağı rapor Gökçe ve beraberindeki bürokratlarında kaderini belirleyecek. Eğer iddialarda doğruluk payı var ise sorumlular hakkında yargılama yolu açılabilecek.