Bulgaristan’dan gelip 30 yıl sonra buluştular

ulgarıstan'da

BUGÜN NELER OLDU

aynı köyde dünyaya gelen Bilaloğlu ve Mandıracı, dönemin yönetiminin Türklere karşı uyguladığı baskılar nedeniyle aileleriyle 1989 yılında Türkiye'ye göç etti. Göçü belgelemeye çalışan fotoğraf sanatçısı Behiç Günalan, Kapıkule Sınır Kapısı'na yanaşan trenden inenleri ve onları karşılayanları fotoğraf karesinde ölümsüzleştirdi. Günalan'ın ölümsüzleştirdiği karelerden birinde gara yanaşan trenin vagon penceresinden Taner Bilaloğlu ve Beyhan Mandıracı'nın da bulunduğu yüzlerin merakla dışarıya bakış anı yer alıyor. Anayurda ayak bastıktan sonra birbirinden kopan iki kişinin yolları, yıllar sonra Bulgaristan göçmeni bir ailenin kızı olan yazar Gülbahar Kurtuluş'un "1989 Bulgaristan Türklerinin Göç Hikayeleri" kitabında aynı fotoğrafın kullanılmasıyla yeniden kesişti. Kitabın yayınlanması sonrası fotoğraflarını gören ve Bilaloğlu ve Mandıracı, önce sosyal medyada buluştu, ardından kitabın yazarı Kurtuluş'u aileleriyle birlikte İzmir'de ziyaret etti. Tarihi Alsancak Garı'ndaki buluşmada eski günler yad edildi. Bilaloğlu, Türkiye'ye geldiği o anı hiç unutmadığını anlattı. Mandıracı ise bu fotoğrafın çocuklarına bırakacağı en büyük miras olduğunu belirtti.